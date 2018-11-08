Болгарія скоротить транзит газу через Україну на 1 млрд кубометрів у 2020 році

Після 2020 року Болгарія планує задовільняти до 30% своєї потреби у природному газі з азербайджанського родовища "Шах-Деніз ІІ" транзитом через територію Греції.

Про це заявила міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова, пише Іnterfax.az.

"У нас є контракт з азербайджанською компанією (SOCAR) на поставку 1 млрд кубічних метрів газу в 2020 році", - сказала вона. Нині Болгарія майже повністю залежить від постачання російського газу, який транспортується через українську газотранспортну систему і територію Румунії.

Петкова наголосила також на потенціалі постачання природного газу з терміналів СПГ у Греції й Туреччині. За її словами, існує можливість постачання природного газу з Румунії, а також Софія сподівається, що після газової розвідки у Чорному морі Болгарія матиме власний видобуток.

Балканська країна, крім того, пропонує транспортувати російський газ з трубопроводу "Турецький потік" в Європу. Президент Росії Владімір Путін схвально відгукувався про продовження газопроводу "Турецький потік" на територію Болгарії.