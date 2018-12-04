РФ использует Крым, чтобы взять под контроль Азовское море – генсек НАТО
Вторник, 4 декабря 2018, 17:18
Россия пытается взять под контроль Азовское море, используя незаконно аннексированный Крым.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после министерской встрече Альянса в Брюсселе при участии глав МИД Украины и Грузии.
"Четыре года назад Россия незаконно аннексировала Крым. Теперь Россия пытается использовать Крым для расширения своего влияния и контролировать Азовское море", - сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что НАТО никогда не признавало и не признает аннексию Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Россия должна обеспечить свободу навигации и позволить беспрепятственный доступ в украинские порты", - добавил генсек.
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