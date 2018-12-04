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РФ использует Крым, чтобы взять под контроль Азовское море – генсек НАТО

Вторник, 4 декабря 2018, 17:18

Россия пытается взять под контроль Азовское море, используя незаконно аннексированный Крым.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после министерской встрече Альянса в Брюсселе при участии глав МИД Украины и Грузии.

"Четыре года назад Россия незаконно аннексировала Крым. Теперь Россия пытается использовать Крым для расширения своего влияния и контролировать Азовское море", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО никогда не признавало и не признает аннексию Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Россия должна обеспечить свободу навигации и позволить беспрепятственный доступ в украинские порты", - добавил генсек.

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Альянс Азово-Керченский кризис
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