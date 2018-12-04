РФ використовує Крим, щоб взяти під контроль Азовське море - генсек НАТО

Росія намагається взяти під контроль Азовське море, використовуючи незаконно анексований Крим.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після міністерської зустрічі альянсу у Брюсселі за участі глав МЗС України і Грузії.

"Чотири роки тому Росія незаконно анексувала Крим. Тепер Росія намагається використати Крим для розширення свого впливу і контролювати Азовське море", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що НАТО ніколи не визнавало і не визнає анексії Криму і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

"Росія повинна забезпечити свободу навігації і дозволити безперешкодний доступ до українських портів", - додав генсек.