У РФ есть последний шанс вернуться к ракетному договору - генсек НАТО

Россия имеет последнюю возможность вернуться к выполнению обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после поставленного США ультиматума.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после второго дня министерского заседания в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы готовы снова поднимать этот вопрос на заседании Совета НАТО-Россия, как мы делали это в последние годы. Россия имеет последний шанс вернуться к выполнению этого договора. Но в то же время мы должны подготовиться к миру без этого договора. Это именно то, что мы делаем, давая России этот шанс, но одновременно изучая последствия расторжения этого договора для НАТО ", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что Россия годами отрицала нарушение договора и существование новой ракетной системы, но НАТО доказывала это фактами.

"В конце концов они были вынуждены признать ее существование. Теперь они пытаются убедить мир, что эта система не нарушает договор. И это неудивительно: зачем отрицать существование ракеты, если она соответствует условиям договора?", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что все союзники согласились с фактами нарушения Россией договора и с тем, что США полностью его соблюдают.

Напомним, 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США через 60 дней приостановят свои обязательства по Договору о РСМД, если Россия не вернется к его выполнению.

Президент РФ Владимир Путин в ответ заявил, что США не предоставили никаких доказательств нарушения Россией договора.