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РФ має останній шанс повернутися до ракетного договору – генсек НАТО

Середа, 5 грудня 2018, 15:48

Росія має останню можливість повернутися до виконання зобов’язань за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності після поставленого США ультиматуму.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після другого дня міністерського засідання у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми готові знову піднімати це питання на засіданні Ради НАТО-Росія, як ми робили це в останні роки. Росія має останній шанс повернутися до виконання цього договору. Але в той же час, ми маємо підготуватися до світу без цього договору. Це саме те, що ми робимо, даючи Росії цей шанс, але одночасно вивчаючи наслідки розірвання цього договору для НАТО", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що Росія роками заперечувала порушення договору та існування нової ракетної системи, але НАТО доводила це фактами.

"Зрештою вони були змушені визнати її існування. Тепер вони намагаються переконати світ, що ця система не порушує договір. І це дивно: навіщо заперечувати існування ракети, якщо вона відповідає умовам договору?", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що всі союзники погодилися із фактами порушення Росією договору і з тим, що США повністю його дотримуються.

Нагадаємо, 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що США через 60 днів призупинять свої зобов'язання за Договором про РСМД, якщо Росія не повернеться до його виконання.

Президент РФ Владімір Путін у відповідь заявив, що США не надали жодних доказів порушення Росією договору.

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Альянс Росія
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