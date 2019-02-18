Польша отменила участие в саммите Вышеградской группы в Иерусалиме из-за заявлений МИД Израиля

Премьер Польши Матеуш Моравецкий отменил визит польской делегации на саммит Вышеградской группы в Иерусалиме из-за заявлений исполняющего обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца.

Об этом говорится в сообщении канцелярии польского премьера в Twitter.

"Премьер Моравецкий: я принял решение, что польская делегация не поедет в Израиль. Не поедет министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Я принял такое решение, поскольку слова, прозвучавшие из уст министра Каца, недопустимы", - говорится в сообщении.

Premier @MorawieckiM: Podjąłem decyzję, że delegacja Polska nie pojedzie do Izraela. Nie pojedzie minister @MSZ_RP pan #Czaputowicz. Podjąłem taką decyzję ponieważ słowa, które padły z ust ministra Katza są absolutnie niedopuszczalne. pic.twitter.com/LrTK07MxG6 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 18 лютого 2019 р.

"Такие слова недопустимы не только в дипломатии, но и в публичной сфере. Поляки пострадали больше всех после евреев и ромов", - добавил Моравецкий, подчеркнув, что евреи мирно жили рядом с поляками на территории Польши в течение сотен лет.

Напомним, в эфире одной из израильских радиостанций Кац заявил, что "антисемитизм был врожденным у поляков перед Холокостом, во время и после него".

Перед этим, комментируя слова, приписанные премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху, Кац отметил: "Наш премьер высказался четко. Я сам – сын переживших Холокост. Как каждый израильтянин и еврей я могу сказать: мы не забудем и не простим. Было много поляков, которые сотрудничали с нацистами, и, как говорил Ицхак Шамир (экс-премьер Израиля. - Ред.), "поляки впитывали антисемитизм с молоком матери". И никто не будет указывать нам, как мы должны чтить своих погибших".

15 февраля посла Израиля в Польше Анну Азари вызвали в министерство иностранных дел страны с требованием разъяснить слова премьера Нетаньяху, опубликованные в израильской прессе, о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Холокоста.