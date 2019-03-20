Суд в Гааге увеличил срок Караджичу до пожизненного заключения

Международный остаточный механизм ООН для уголовных трибуналов увеличил срок заключения бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу с 40 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Как сообщает агентство Associated Press, Караджич почти не отреагировал на то, как судья зачитал в среду приговор, который означает, что 73-летний бывший сербский командующий проведет остаток своей жизни за решеткой.

Суд признал, что предыдущий 40-летний приговор Караджичу был слишком мягким, учитывая масштаб и "систематическую жестокость" преступлений. После оглашения приговора в зале суда прозвучали аплодисменты.

Отдельно судьи отклонили апелляцию обвинения против оправдания Караджича по второму обвинению в геноциде, которые касались его роли в резне в Сребренице в 1995 году.

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии в 2016 году приговорил 72-летнего Караджича по обвинению в геноциде и 9 другим обвинениям.

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В частности, судьи признали, что артиллерийские обстрелы при осаде Сараево, которая закончилась в ноябре 1995 года и привела к гибели 10 тысяч человек, не могли происходить без участия Караджича.

Суд также признал уголовную ответственность Караджича в геноциде мусульман в Сребренице, когда в ходе резни 1995 года были убиты 8000 мусульманских мужчин и мальчиков.

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Радован Караджич был лидером сербских сепаратистов, живших в Боснии и Герцеговине. В 1992-1996 годах он возглавлял Республику Сербскую, заявившую о независимости от Боснии.

После Дейтонских соглашений 1996 года Караджич был вынужден уйти в отставку и 13 лет находился в розыске.

Он был арестован в 2008 году в Белграде, где жил под именем Драгана Дабича и занимался медицинской практикой. В октябре 2009 года Международный уголовный суд по бывшей Югославии окончательно отказал ему в иммунитете.

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