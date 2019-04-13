Литва вручила России ноту из-за угроз сотрудникам посольства

В связи с угрозами в адрес сотрудников литовского посольства в Москве, а также членов их семей, Литва вручила представителю РФ ноту и просит гарантировать безопасность дипломатического представительства.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Литвы, передает "Европейская правда".

12 апреля Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Российской Федерации в Литве по поводу того, что 31 марта посольство Литвы в Москве получило угрожающее письмо, связанное с делом 13 января, в рамках которого десятки россиян получили приговоры за военные преступления.

Авторы письма требовали, чтобы сотрудники посольства и члены их семей выехали из Москвы в течение месяца. Письмо подписали члены организации российских ветеранов, которая объединяет бывших работников российских спецслужб.

"Официальная нота посольства от 1 апреля просит Министерство иностранных дел Российской Федерации немедленно провести расследование этого инцидента и обеспечить физическую безопасность персоналу представительства и членам их семей. Однако официальной реакции со стороны российских институтов пока нет", - говорится в сообщении.

МИД Литвы вызвал представителя посольства РФ и "подтвердил требование немедленного расследования инцидента, а также обеспечения безопасности персонала дипломатического представительства Литвы и членов их семей в соответствии с Венской конвенцией".

"Министерство иностранных дел Литвы приняло необходимые меры, подпадающие под внутренние правила, для усиления защиты дипломатического представительства в Москве, его сотрудников и членов их семей", - добавили в ведомстве.

Накануне МИД Литвы сообщил, что посол в России Ремигиюс Мотузас будет отозван для консультаций в Литву, так как становится уязвимым. Его также опросили в России как специального свидетеля в досудебном расследовании о "непрозрачной" выдаче виз.