Литва вручила Росії ноту через погрози співробітникам посольства

У зв'язку з погрозами на адресу співробітників литовського посольства в Москві, а також членів їхніх сімей, Литва вручила представнику РФ ноту і просить гарантувати безпеку дипломатичного представництва.

Про це повідомила прес-служба МЗС Литви, передає "Європейська правда".

12 квітня Міністерство закордонних справ Литви скликало представника посольства Російської Федерації в Литві з приводу того, що 31 березня посольство Литви в Москві отримало погрозливий лист, пов'язаний зі справою 13 січня, в рамках якої десятки росіян отримали вироки за воєнні злочини.

Автори листа вимагали, щоб співробітники посольства та члени їхніх сімей виїхали з Москви протягом місяця. Лист підписали члени організації російських ветеранів, яка об'єднує колишніх працівників російських спецслужб.

"Офіційна нота посольства від 1 квітня просить Міністерство закордонних справ Російської Федерації негайно провести розслідування цього інциденту та забезпечити фізичну безпеку персоналу представництва та членам їхніх сімей. Проте офіційної реакції з боку російських інституцій поки що немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте також У Литві затримали екс-посла в Росії

МЗС Литви викликало представника посольства РФ та "підтвердило вимогу негайного розслідування інциденту, а також гарантування безпеки персоналу дипломатичного представництва Литви та членів їхніх сімей відповідно до Віденської конвенції".

"Міністерство закордонних справ Литви вжило необхідних заходів, які підпадають під внутрішні правила, для посилення захисту дипломатичного представництва в Москві, його співробітників та членів їх сімей", - додали у відомстві.

Напередодні МЗС Литви повідомило, що посол в Росії Ремігіюс Мотузас буде відкликаний для консультацій в Литву, тому що стає вразливим. Його також опитали в Росії як спеціального свідка в досудовому розслідуванні про "непрозору" видачу віз.