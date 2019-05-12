Глава МИД Эстонии взялся за правильное написание Таллинна за рубежом

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал принять меры, чтобы название Таллинна в иностранных аэропортах и ​​авиабилетах за рубежом было написано правильно - с двумя буквами "н".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на эстонское издание ERR.ee.

Такое заявление министр сделал, когда узнал, что несколько иностранных аэропортов на билетах пишут "Таллин" с одной "н", тогда как на эстонском языке правильно употреблять две буквы "н".

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"Если это утверждение верно, тогда это, конечно, нужно прекратить! Пожалуйста, выясните это с коллегами. Я не забыл, что по поводу этого второго "н" еще во времена Вайно (Карл Вайно - первый секретарь ЦК Компартии Эстонии в 1978-1988 годах) были жаркие споры", - написал Рейнсалу в социальных сетях в субботу, 11 мая.

Рейнсалу ответил на публикацию в социальных сетях бывшего депутата Рийгикогу парламента и эксперта по вопросам внешней политики Тоомаса Алаталу.

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Алаталу написал: "Я вчера прилетел из Джерба, и моим пунктом назначения был Таллин. Когда я несколько месяцев назад вылетал из Фуэртевентура, пунктом назначения также был Таллин. Написал об этом в Министерство иностранных дел - никакой реакции. Поэтому к голосованию на Генеральной ассамблее ООН через путешественников по всему миру надо добиться, чтобы во всем мире знали, что столицей Эстонии является ТАЛЛИНН".

Напомним, в октябре 2018 МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой они обращаются к иностранным СМИ и аэропортам с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.

С начала кампании целый ряд аэропортов откорректировали написания украинских городов.