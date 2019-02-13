Издание The Guardian будет писать в своих текстах Kyiv вместо Kiev

Британское издание The Guardian отныне будет писать в своих статьях название столицы Украины в соответствии с правописания на английском - Kyiv.

Соответствующие изменения были внесены в стилистический справочник издания.

Слово Kyiv будут использовать и журналисты издания Observer, которое входит в одну медиагруппу с The Guardian.

довідник на сайті The Guardian

Читатели в Twitter довольно часто указывали изданию на необходимость использования слова Kyiv, ведь именно так оно правильно переводится с украинского языка.

"Это свершилось. Обновление стилистического справочника: Kyiv вместо Kiev (кроме "котлеты по-киевски")", - написал в Twitter журналист издания Шон Уокер.

It has happened. Guardian style guide update: Kyiv not Kiev (except “chicken Kiev”) — Shaun Walker (@shaunwalker7) 13 лютого 2019 р.

Он также отметил, что на этом фоне, возможно, изданию стоит рассмотреть применение варианта Odesa.

Как сообщала в среду ЕвроПравда, международный лондонский аэропорт Лутон ввел употребление названия столицы Украины в соответствии с правописанием на английском - Kyiv.

Напомним, МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine в октябре 2018 года начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В рамках кампании ежедневно на страницах МИД Украины в Facebook и Twitter будут появляться посты, содержащие случаи некорректного употребления названия Киев как Kiev ведущими иностранными СМИ, такими как The New York Times, BBC, Reuters и др.