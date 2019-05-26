В Румынии происходит антикоррупционный референдум

В Румынии в воскресенье, одновременно с выборами в Европарламент, проходит референдум по поводу отмены амнистии и помиловании тех, кто осужден за коррупционные преступления.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам президента Румынии Клауса Йоханниса, который подписал указ о проведении плебисцита, референдум необходим в связи с "серьезной озабоченностью общества из-за коррупции и ее последствий, а также необходимостью обеспечить неподкупность чиновников".

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Избирателям предлагается ответить на следующие вопросы: "Поддерживаете ли вы запрет на амнистию и помилование в случаях, связанных с коррупцией?" и "Поддерживаете ли вы запрет на принятие правительством чрезвычайных постановлений в области судебной организации?".

Референдум считается действительным, если явка избирателей составляет не менее 30%.

Напомним, 24 апреля нижняя палата парламента Румынии одобрила изменения в Уголовный кодекс, которые могут закрыть несколько текущих дел о коррупции на высоком уровне.

В Европейской комиссии критикуют Румынию за отсутствие прогресса в проведении судебной реформы, попытках протолкнуть правовые изменения, которые ослабляют независимость судебной власти, и помочь политикам, обвиненным в коррупции.