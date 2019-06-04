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Дуда попросит Зеленского отменить мораторий на эксгумацию польских захоронений

Вторник, 4 июня 2019, 10:35

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе во вторник передаст свои ожидания по поводу решения исторического конфликта между государствами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

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Глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский сообщил, что на встрече Дуда прежде всего хочет узнать о политических планах нового лидера Украины, а также представит Зеленскому "нашу оценку польско-украинских отношений, имеющих в настоящее время два измерения".

"Измерение, которое очень нас сближает, то есть геополитические интересы, объединяющие Польшу и Украину, а также общественный вопрос, то есть тот факт, что сейчас, как никогда ранее, очень велико присутствие украинцев в Польше", - сказал Щерский.

В то же время он добавил, что есть проблемы, связанные с исторической политикой. "Президент передаст также свои надежды по этому вопросу. Он повторит то, чего мы ожидаем (...) Хорошим началом будет отмена запрета на эксгумации, это то, что надо было сделать уже давно", - считает Щерский.

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Президент Польши стал первым главой государства, поздравившим Зеленского с победой на выборах. Ключевой темой поздравления была надежда на скорое "урегулирование исторических споров".

Польская сторона ожидает, что Зеленский поспособствует снятию моратория на проведение поисково-эксгумационных работ на территории Украины, который был наложен еще 2017 в ответ на снос памятника УПА в Грушовичах.

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