Зеркаль: Украина докажет, что у Суда ООН есть юрисдикция рассматривать иск против РФ
Международный суд ООН принять решение о том, что он обладает юрисдикцией рассматривать дело по иску Украины о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила во время открытого слушания в Гааге в своей вступительной заявлении заместитель главы МИД, агент Украине в этом деле Лана Зеркаль.
По словам Зеркаль, вчера во время представления своих возражений Россия продемонстрировала пренебрежение к международному праву и народу Украины.
"Это затягивание процесса с целью избежать ответственности за свое незаконное поведение. Это искажение принципов международного права с целью легитимизации своей разрушительной деятельности. И, наконец, когда все это не срабатывает, в ход идет отрицание всех известных фактов", - сказала она.
Зеркаль подчеркнула, что Россия совершила многочисленные нарушения международного права, и теперь стремится избежать ответственности.
"В результате возникает ощущение наделенности правом пренебрегать законом без всяких последствий. Россия продолжает искажать это дело, представляя его как политически мотивированное и искусственное", - сказала она.
По словам Зеркаль, Россия также вводит Суд в заблуждение по поводу выполнения ею приказа суда о временных мерах.
"Выступая перед вами, должна выразить возмущение Украины по поводу неуважения, которое проявляет Россия к обязательному приказу этого суда. Ситуация была неотложной два года назад и стала сегодня еще более неотложной. Запрет Меджлиса остается в силе, а образование в Крыму на украинском языке можно даже не искать. Детей крымских татар обучают по новым учебникам, в которых оправдывается сталинская массовая депортация их народа в 1944 году", - отметила Зеркаль.
Она подчеркнула, что Россия не хочет, чтобы этот суд рассматривал дело Украины по существу, но адвокаты Украины представят четкие аргументы, что дело представлено должным образом.
"На этой неделе перед вами стоит единственный вопрос - это вопрос юрисдикции. Украина продемонстрирует, что этот Суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Украины по обеим конвенциями", - сказала Зеркаль.
Ранее Зеркаль заявляла, что представленные Россией возражения РФ по иску Украины в Международный суд ООН направлены на то, чтобы запутать и исказить дело.