Зеркаль: Украина докажет, что у Суда ООН есть юрисдикция рассматривать иск против РФ

Международный суд ООН принять решение о том, что он обладает юрисдикцией рассматривать дело по иску Украины о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила во время открытого слушания в Гааге в своей вступительной заявлении заместитель главы МИД, агент Украине в этом деле Лана Зеркаль.

По словам Зеркаль, вчера во время представления своих возражений Россия продемонстрировала пренебрежение к международному праву и народу Украины.

"Это затягивание процесса с целью избежать ответственности за свое незаконное поведение. Это искажение принципов международного права с целью легитимизации своей разрушительной деятельности. И, наконец, когда все это не срабатывает, в ход идет отрицание всех известных фактов", - сказала она.

Зеркаль подчеркнула, что Россия совершила многочисленные нарушения международного права, и теперь стремится избежать ответственности.

"В результате возникает ощущение наделенности правом пренебрегать законом без всяких последствий. Россия продолжает искажать это дело, представляя его как политически мотивированное и искусственное", - сказала она.

По словам Зеркаль, Россия также вводит Суд в заблуждение по поводу выполнения ею приказа суда о временных мерах.

"Выступая перед вами, должна выразить возмущение Украины по поводу неуважения, которое проявляет Россия к обязательному приказу этого суда. Ситуация была неотложной два года назад и стала сегодня еще более неотложной. Запрет Меджлиса остается в силе, а образование в Крыму на украинском языке можно даже не искать. Детей крымских татар обучают по новым учебникам, в которых оправдывается сталинская массовая депортация их народа в 1944 году", - отметила Зеркаль.

Она подчеркнула, что Россия не хочет, чтобы этот суд рассматривал дело Украины по существу, но адвокаты Украины представят четкие аргументы, что дело представлено ​​должным образом.

"На этой неделе перед вами стоит единственный вопрос - это вопрос юрисдикции. Украина продемонстрирует, что этот Суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Украины по обеим конвенциями", - сказала Зеркаль.

Ранее Зеркаль заявляла, что представленные Россией возражения РФ по иску Украины в Международный суд ООН направлены на то, чтобы запутать и исказить дело.