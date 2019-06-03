Росія представила в Гаазі аргументи дворічної давнини - Зеркаль

Позиція РФ у справі за позовом України до Міжнародного суду ООН, яка сьогодні була представлена в Гаазі, не відрізняється від аргументів дворічної давнини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль після сьогоднішнього засідання.

"Сьогодні ми почули російську позицію і в принципі нічого нового у порівнянні з тим, що ми чули два роки тому. Вони тільки розширили свою презентацію, а решту було очікуваним", - сказала Зеркаль.

Вона зазначила, що це звичайна спроба затягнути судовий розгляд. "Суд має визначитися ще раз, щоб росіяни це почули. Це типова їхня позиція, вони продовжують називати революцію заколотом, продовжують розповідати про громадянську війну. Нічого нового ми не почули", - сказала Зеркаль.

Завтра Україна протягом трьох годин представлятиме свої контраргументи, потім відбудеться другий раунд виступів обох сторін.

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Раніше Зеркаль заявляла, що подані Росією заперечення РФ у справі за позовом України до Міжнародного суду ООН спрямовані на те, щоб заплутати і перекрутити справу.

Нагадаємо, 10-14 червня Постійний третейський суд у Гаазі проведе перші слухання в арбітражі України проти Росії щодо порушення Москвою міжнародного морського права в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці.