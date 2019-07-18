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Макрон поговорил с Путиным о "нормандском формате"

Четверг, 18 июля 2019, 16:38

Решение конфликта на Донбассе в рамках "нормандского формата" обсудили по телефону президенты России и Франции в четверг.

Как сообщает "Европейская правда", о разговоре сообщил официальный сайт Кремля. На сайте Елисейского дворца о факте переговоров пока не сообщили.

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По информации прессслужбы Кремля, стороны "выразили готовность активизировать совместную работу в этом направлении, в частности, в рамках "нормандского формата".

В Кремле отмечают, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель результаты недавней встречи дипломатических советников в "нормандском формате". Они "обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе".

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Зеленский надеется, что через одну встречу на более низком уровне в "нормандском формате" встретятся уже сами лидеры Украины, Германии, Франции и России.

28 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли основания, необходимое для встречи в верхах.

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