Зеленский обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе и транзит газа

Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель пути активизации мирного урегулирования на Донбассе, вопросы транзита газа и перспектив реализации инвестиционных проектов.

Об этом шла речь во время телефонного разговора двух лидеров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу президента.

"Собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Было положительно отмечено результаты недавней встречи дипломатических советников в Нормандском формате в Париже, что должно дать толчок деятельности Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский и Меркель подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и осуществления разминирования.

"Владимир Зеленский и Ангела Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа территорией Украины", - сообщили в пресс-службе.

Также они обсудили перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.

Напомним, внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретились в Париже в пятницу, 12 июля, с целью восстановления работы "нормандского формата".