Макрон поговорив з Путіним про "нормандський формат"

Вирішення конфлікту на Донбасі в рамках "нормандського формату" обговорили телефоном президенти Росії та Франції у четвер.

Як повідомляє "Європейська правда", про розмову повідомив офіційний сайт Кремля. На сайті Єлисейського палацу про факт переговорів наразі не повідомили.

За інформацією пресслужби Кремля, "висловили готовність активізувати спільну роботу на цьому напрямі, зокрема, у рамках "нормандського формату".

В Кремлі зазначають, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони.

Напередодні президент України Володимир Зеленський обговорив з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель результати нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у "нормандському форматі". Вони "обговорили шляхи подальшої активізації мирного врегулювання ситуації на Донбасі".

Зеленський сподівається, що через одну зустріч на нижчому рівні у "нормандському форматі" зустрінуться вже самі лідери України, Німеччини, Франції та Росії.

28 червня речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що в осяжній перспективі помічники глав держав зберуться, щоб подивитися, чи є підґрунтя, необхідне для зустрічі в верхах.