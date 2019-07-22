Трамп встретится с сенаторами по поводу возможных санкций против Турции – СМИ

Президент США Дональд Трамп встретится с группой сенаторов на этой неделе для обсуждения возможных санкций против Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Санкции должны наказать Турцию за недавнюю покупку российской системы противоракетной обороны С-400.

Трамп сообщил советникам, что он хочет избежать санкций против Турции и предоставил заверения.

Сенаторы США от Республиканской и Демократической партий призывают президента Дональда Трампа ввести санкции, ведь закон четко требует такого шага за "значительные операции" с секторами обороны и разведки Российской Федерации.

Однако администрация Трампа взяла паузу в вопросе санкций, несмотря на всеобъемлющий закон о санкциях 2017 года, известный как CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки с помощью санкций).

CAATSA требует, чтобы президент выбрал пять из 12 санкций от запрета на выдачу виз и отказа в доступе к экспортно-импортного банка в США к более жестким вариантов, таких как запрет транзакций с финансовой системой США и отказ в выдаче лицензий на экспорт.

Однако CAATSA не устанавливает каких-либо сроков для внедрения санкций или объяснения отказа, поэтому Трамп может отложить решение на неопределенное время.

Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в том, что она создала обстоятельства, которые заставили Турцию приобрести российские системы С-400, и выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану из-за "очень тяжелой ситуации, в которую ее загнали".

Напомним, Соединенные Штаты 17 мая прекратили преференциальный режим торговли с Турцией, выведя ее из программы, которая позволяет развивающимся странам, экспортировать тысячи товаров в США без уплаты пошлины.