Трамп оголосив заборону продавати Туреччині F-35 через покупку С-400 у РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Туреччині заборонять купувати американські літаки-винищувачі F-35, оскільки вона придбала російську систему ППО, але не згадав про санкції, які США на законних підставах мають накласти у відповідь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Трамп звинуватив адміністрацію Барака Обами в тому, що вона створила обставини, які змусили Туреччину придбати російські системи С-400, і висловив співчуття президентові Реджепу Таїпу Ердогану через "дуже важку ситуацію, в яку її втисли".

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"Через те, що у них є ракетна система, створена в Росії, їм тепер заборонено купувати понад 100 літаків", - сказав Трамп.

"Я б сказав, що (виробник F-35) Lockheed не зовсім щасливий. Це багато робочих місць. І, чесно кажучи, у мене завжди були дуже добрі відносини" з Ердоганом, додав Трамп.

Аналітики і колишні чиновники зазначають, що після місяців погроз Туреччині санкціями ці каральні заходи відкладає сам президент.

У п'ятницю Анкара повідомила про початок довгоочікуваної поставки компонентів С-400. У США вважають, що використання системи може дозволити їй навчитися розпізнавати F-35, які побудовані таким чином, щоб уникати відстеження ворожими радарами і датчиками тепла.

Раніше стало відомо, що США вирішили припинити прийом нових військових пілотів з Туреччини для навчання з пілотування винищувачів F-35 в зв'язку з купівлею Анкарою комплексів С-400.