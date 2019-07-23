Великобритания предложила европейскую военно-морскую миссию на фоне кризиса с Ираном

Великобритания предложила создать военно-морскую миссию под руководством Европы для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне кризиса с Ираном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Поскольку свобода судоходства является жизненно важным интересом каждой нации, мы будем стремиться собрать миссию по защите моря под руководством Европы, чтобы обеспечить как безопасный проход экипажей, так и груза в водах вокруг Ирана", - сказал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в своем выступлении в парламенте.

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Он добавил, что за последние два дня Великобритания провела "конструктивные" переговоры с рядом стран, и сказал, что миссия дополнит аналогичные усилия, предпринимаемые Вашингтоном.

"Это не будет частью политики США "максимального давления" на Иран, потому что мы по-прежнему привержены идее сохранения иранского ядерного соглашения", - сказал министр.

Британское министерство транспорта повысило уровень безопасности морских перевозок под флагом Британии до уровня 3 и продолжает рекомендовать не проходить через Ормузский пролив.

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"Если Иран продолжит этот опасный путь, они должны принять, что ценой за это будет повышение западного военного присутствия в водах вдоль их береговой линии, не потому, что мы хотим увеличить напряженность, а просто потому, что свобода судоходства - это принцип, который Великобритания и ее союзники всегда будут защищать", - заявил Хант.

Ранее в этом месяце Вашингтон заявил, что пытается создать коалицию стран, которые будут предлагать военное сопровождение коммерческих кораблей в Персидском заливе. Пентагон также объявил о размещении дополнительных войск в регионе.

Напомним, 20 июля Иран задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер под британским флагом и доставил его в порт Бандар-Аббас.

Также Иран задержал другой британский танкер Mesdar, но судну разрешили продолжить курс после того, как на борт поднялся вооруженный персонал и сделал предупреждение о безопасности и экологических проблемах.

Как известно, напряжение в Ормузском проливе возросло после того, как Гибралтар задержал иранский супертанкер по запросу Соединенных Штатов к Великобритании.

Президент Ирана Хасан Рухани после этого угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.