Британский фрегат предостерегал иранцев от захвата танкера - радиопереговоры

Британский военный корабль связывался по радио с иранским патрульным катером, чтобы предупредить о недопустимости захвата нефтяного танкера Stena Impero, когда тот проходил через Ормузский пролив.

Как сообщает "Европейская правда", запись переговоров опубликовало агентство Reuters.

"Пожалуйста, подтвердите, что вы не собираетесь нарушать международное право, незаконно пытаясь сесть на борт", - говорится в радиосообщении британского фрегата HMS Montrose.

Военный корабль также напомнил экипажу танкера об их праве проходить через пролив: "Поскольку вы выполняете транзитный проход в признанном международном проливе, в соответствии с международным правом ваш проход не должен быть нарушен или затруднен".

В радиосообщениях слышен иранский патрульный катер, инструктирующий Stena Impero изменить курс.

Отвечая на предупреждение фрегата, иранское судно заявляет, что оно предпринимает действия в целях безопасности.

"Это патрульный катер Sepah Navy…Я хочу осмотреть корабль по соображениям безопасности", - говорится в сообщении

Sepah - это специальное подразделение ВМС Корпуса стражей исламской революции.

Иранская революционная гвардия захватила танкер под британским флагом с командой из 23 человек в пятницу.