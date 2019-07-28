В Боснии арестовали брата миллиардера Лакшми Миттала

В Боснии суд вынес постановление о взятии под стражу сроком на месяц индийского предпринимателя Прамода Миттала, младшего брата владельца "АрселорМиттал" миллиардера Лакшми Миттала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Oslobodenje.

Прамода Миттала, председателя наблюдательного совета компании GIKIL, боснийские правоохранители ранее задержали по подозрению в организации и совершении преступления со злоупотребления властью и служебными полномочиями.

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Кроме Прамод Миттал, суд заключил под стражу члена правления компании GIKIL Раджиба Даша и генерального директора Парамеша Батачария. Подозревают, что они втроем привели к нанесению коксохимическому предприятию в боснийском городе Лукаваце финансовых потерь почти на 11 млн евро (21 млн марок).

Прокуратура утверждает, что подозреваемые злоупотребляли служебным положением и властью с 2003 года. В докладе, который представила прокуратура Кантона Тузлы, указывается, что под подозрением в совершении преступления находятся также и другие руководители GIKIL.

GIKIL - это совместное предприятие между правительственным коксохимического комбинатом в Лукаваце и компанией Global Steel Holdings Ltd (GSHL), мажоритарным владельцем которой донедавнаи был Прамод Миттал. В прошлом году GSHL потерпела крах и была начата ликвидация компании, однако несмотря на это руководство продолжало руководить GIKIL.

Прокуратура утверждает, что миллионные убытки были нанесены путем уплаты необоснованно завышенного вознаграждения для иностранных, преимущественно индийских директоров и экспертов, а также для членов их семей.

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По информации издания Klix.ba, Прамод Миттал госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Сейчас он в больнице в Тузле под арестом. Как утверждает издание, магнат Лакшми Миттал планирует приехать в Боснию и Герцеговину, чтобы вытащить брата из-под стражи.

Напомним, Служба безопасности Украины возбудила дело против "АрселорМиттал Кривой Рог" за нарушение норм экологической безопасности.

И.о. главы СБУ Иван Баканов заявил, что СБУ обвиняет менеджмент предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций индийского бизнесмена, владельца металлургической компании "АрселорМиттал" Лакшми Миттала.