У Боснії арештували брата мільярдера Лакшмі Міттала

В Боснії суд виніс постанову про взяття під варту терміном на місяць індійського підприємця Прамода Міттала, молодшого брата власника "АрселорМіттал" мільярдера Лакшмі Міттала.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Oslobodenje.

Прамода Міттала, голову наглядової ради компанії GIKIL, боснійські правоохоронці раніше затримали за підозрою у організації та вчиненні злочину зі зловживання владою та службовими повноваженнями.

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Окрім Прамода Міттала, суд взяв під варту члена правління компанії GIKIL Раджиба Даша, та генерального директора Парамеша Батачарія. Підозрюють, що вони утрьох призвели до нанесення коксохімічному підприємству в боснійському місті Лукавац фінансових втрат на майже 11 млн євро (21 млн конвертованих марок).

Прокуратура стверджує, що підозрювані зловживали службовим становищем і владою з 2003 року. У доповіді, яку представила прокуратура Кантона Тузли, вказується, що під підозрою в скоєнні злочину перебувають також і інші керівники GIKIL.

GIKIL – це спільне підприємство між урядовим Коксохімічним комбінатом в Лукаваці та компанією Global Steel Holdings Ltd (GSHL), мажоритарним власником якої донедавнаї був Прамод Міттал. Торік GSHL зазнала краху і була розпочата ліквідація компанії, однак попри це керівництво продовжувало керувати GIKIL.

Прокуратура стверджує, що мільйонні збитки були завдані через сплату необґрунтовано завищеної винагороди для іноземних, переважно індійських директорів та експертів, а також для членів їхніх сімей.

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За інформацією видання Klix.ba, Прамода Міттала госпіталізували через проблеми зі здоров'ям. Зараз він у лікарні в Тузлі під арештом. Як стверджує видання, магнат Лакшмі Міттал планує приїхати до Боснії і Герцеговини, щоб витягнути брата з-під варти.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила справу проти "АрселорМіттал Кривий Ріг" через порушення норм екологічної безпеки.

В.о. глави СБУ Іван Баканов заявив, що СБУ звинувачує менеджмент підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій індійського бізнесмена, власника металургійної компанії "АрселорМіттал" Лакшмі Міттала.