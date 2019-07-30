В Нидерландах обеспокоены нападками посольства РФ на журналистов

Россия обострила риторику в Twitter-аккаунтах своих посольств для нападок на критических к ней иностранных журналистов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет голландское издание NOS.

В "лжи и обмане" накануне обвинили российские дипломаты издание De Volkskrant и корреспондента газеты в России Тома Веннинка.

Посольство России в Гааге не ответило на неоднократные просьбы NOS о комментарии.

"Но кто посмотрит на более ранние высказывания российского правительства в социальных сетях, то увидит эскалацию риторики. Посольство выступает против нидерландской прессы, а также против журналистских организаций других западных стран", - говорится в материале.

Читайте также У пропаганды РФ есть 5 главных нарративов для подрыва Эстонии как государства - офицер

На прошлой неделе посольство в Гааге обвинило нидерландское NRC в распространении фейковых новостей. Российское посольство в Лондоне использовало Twitter для атаки на The Telegraph и The Economist.

"Я замечаю, что посольства России в Нидерландах и Великобритании используют неформальный стиль общения. Они не избегают личных атак", - говорит Веннинк.

Напомним, на днях в Британии кремлевский телеканал RT оштрафовали на 200 000 фунтов.