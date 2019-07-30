У Нідерландах стурбовані нападками посольства РФ на журналістів

Росія загострила риторику у Twitter-акаунтах своїх посольств для нападок на критичних до неї іноземних журналістів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише нідерландське видання NOS.

У "брехні й обмані" напередодні звинуватили російські дипломати видання De Volkskrant і кореспондента газети в Росії Тома Веннінка.

Посольство Росії в Гаазі не відповіло на неодноразові прохання NOS про коментарі.

"Але хто погляне на раніші висловлення російського уряду в соціальних мережах, той побачить ескалацію риторики. Посольство виступає проти нідерландської преси, а також проти журналістських організацій інших західних країн", - йдеться у матеріалі.

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Минулого тижня посольство в Гаазі звинуватило нідерландське NRC у поширенні фейкових новин. Російське посольство в Лондоні використовувало Twitter для атаки на The Telegraph і The Economist.

"Я зауважую, що посольства Росії в Нідерландах та Великій Британії використовують неформальний стиль спілкування. Вони не уникають особистих атак", - каже Веннінк.

Нагадаємо, днями у Британії кремлівський телеканал RT оштрафували на 200 тисяч фунтів.