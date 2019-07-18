У пропаганды РФ есть 5 главных нарративов для подрыва Эстонии как государства - офицер

С прибытием союзнических подразделений НАТО в Эстонию в 2017 году в российских СМИ заметно выросли объемы пропаганды, связанной с эстонскими Силами обороны и сферой обороны.

Об этом рассказал офицер Генерального штаба Сил обороны, младший лейтенант Индрек Халилов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"В течение двух лет сформировались определенные направления развития и закономерности, как кремлевская пропаганда представляет Силы обороны Эстонии своим читателям и какой цели эти сообщения достигают", - говорит Халилов.

Он отмечает, что темы, касающиеся Сил обороны Эстонии, не являются ежедневными на крупнейших теле- и онлайн-каналах РФ, однако больше всего внимания на Силы обороны и подразделения НАТО в Эстонии обращают региональные пропагандистские каналы, например, Sputnik, Baltnews и Rubaltic. Самый активный из этих каналов "Sputnik Эстония".

По словам военного, анализируя связанные со сферой обороны Эстонии и Балтии новости как в региональных, так и в больших российских каналах за последние два года, можно выделить пять главных нарративов, которые постоянно используются: НАТО как агрессор; НАТО на самом деле не защищает Эстонию; местное население против НАТО, Эстонию не воспринимают всерьез; русофобия и истерия.

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"Постоянные представления и распространения вышеупомянутых тезисов служат множеству целей. Крупнейшая из них - подорвать Эстонию как государство, создав нарратив, что речь идет о провалившеся во всех сферах образовании, период расцвета которого остался в Советском Союзе. К тому же кремлевская индустрия пропаганды надеется, что хотя бы какой-нибудь отдельный тезис найдет свой путь в мейнстримные СМИ Эстонии или западных стран. Также нельзя забывать, что с помощью лжи и полуправды надеются помешать интеграции естоно- и русскоязычного населения, создавая напряжение между двумя общинами", - добавил Халилов.

Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО сообщал, что большинство русскоязычных твиттов о присутствии НАТО в Балтии пишут боты.