В Конгрессе США представили резолюцию, осуждающую возвращение россиян в ПАСЕ

Сопредседатели двухпартийного Украинского кокуса в Конгрессе представили резолюцию, осуждающую решение ПАСЕ о восстановлении права голоса делегации РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Двухпартийный документ представили демократы Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Брайан Фитцпатрик и Энди Харрис.

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"Решение Совета Европы вернуть полное право голоса России и ее диктатору Путину вызывает глубокое беспокойство", - говорится в совместном резолюции.

"Россия была справедливо изгнана из Совета Европы в ответ на атаку против суверенитета Украины в Крыму. Российские силы не только остались в Крыму, Россия начала смертоносную войну на украинском Донбассе и продолжила осуществлять по всему миру дестабилизирующие дезинформационные кампании, направленные на подрыв международных демократических институтов", - утверждают американские конгрессмены.

Они также напоминают, что Россия осуществила нападение на корабли украинских ВМС, незаконно захватила в Керченском проливе 24 украинских моряков и три корабля, которые продолжает удерживать.

"Россия не должна быть вознаграждена за ее антидемократической поведение, которое постоянно повторяется. Призываем всех своих коллег в Палате представителей поддержать эту двухпартийную резолюцию", - говорится в заявлении, обнародованном конгрессменами.

Как известно, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Россией принципов Совета Европы.