Правительство Польши поддержало решение, которое открывало путь к возвращению россиян в ПАСЕ - СМИ

17 мая в Хельсинки во время заседания Комитета министров Совета Европы польское правительство поддержало декларацию, которая позволила впоследствии вернуть российской делегации право голоса в ПАСЕ.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию Onet подтвердили в МИД Польши.

Против декларации, которая открывала путь к восстановлению права голоса россиян, были Украина, Литва и Грузия, а вот польское правительство был "за". Заявление глав МИД стран Совета Европы во время заседания в Хельсинки поддержал глава польской делегации Яцек Чапутович.

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В декларации говорилось, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы.

Тот факт, что правительство Польши утвердило текст декларации, официально подтвержден Министерством иностранных дел.

"Это решение было продиктовано поддержкой повышения эффективности и значимости Совета Европы, который в течение многих месяцев испытывает политические, финансовые и институциональные кризисы. Польша поддержала это решение, в частности, поддержала организацию системы мониторинга в Совете Европы", - пояснили изданию в МИД.

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Издание пыталось взять комментарий у Чапутовича, но прежде чем журналисты успели объяснить, по какому вопросу звонят, министр отключился.

Заметим, решение Комитета министров не сняло санкции с российской делегации в ПАСЕ, однако стало важным политическим сигналом, после которого Ассамблея поддержала возвращение россиян в июне. Примечательно, что во время рассмотрения этого решения в Ассамблее польская делегация была против и стала одной из делегаций, которые устроили демарш.