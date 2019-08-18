Италия: Сальвини позволил несовершеннолетним мигрантам сойти с судна Open Arms

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини после давления на него в субботу позволил 27 несовершеннолетним мигрантам сойти со спасательного судна Open Arms, которое уже более двух недель ждет на высадку у Лампедузы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

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Береговая охрана Италии доставила их на остров Лампедуза.

На днях премьер-министр Джузеппе Конте потребовал от Сальвини отпустить несовершеннолетних с лодки. Сальвини сначала отказался, но потом согласился. Впрочем, он отметил, что это решение Конте, и оно не создает прецедента.

Судьба остальных мигрантов, которые все еще остались на лодке, неопределённая.

На Open Arms от начала находилось 147 спасенных в море мигрантов, затем на берег разрешили сойти девяти.

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Вице-премьер Италии Сальвини блокирует доступ гуманитарных судов в Италию. Он заявляет, что корабли с мигрантами не являются проблемой Рима.

Сальвини надеется на досрочные выборы в Италии, на которых рассчитывает одержать победу благодаря своей жесткой антимиграционной линии.

Ранее в этом месяце по инициативе Сальвини начал действовать новый закон о больших штрафах для судов, которые заходят в итальянские воды без разрешения, на сумму до 1 миллиона евро.

Президент Европейского парламента Давид Сассоли ранее призвал итальянские власти разрешить зайти в порт кораблю, назвав гуманитарную ситуацию на судне "драматической".