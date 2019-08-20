Украина планирует открыть в Иерусалиме офис инноваций, а не диппредставительство

Украина планирует открыть в Иерусалиме офис по внедрению инноваций, а о переносе туда из Тель-Авива украинского посольства или консульства речь не идет.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодняшний день речь идет не идет о переносе посольства или консульства (в Иерусалим). Речь шла - это была общая идея и президента Украины, и премьер-министра Израиля - о возможности открытия инновационных офисов в Иерусалиме и Киеве, которые будут заниматься развитием технологического сотрудничества", - сказал Надоленко.

Он отметил, что Украине очень важно поддерживать тесные инновационные связи с Израилем, потому что это "стартап-нация", где "постоянно зарождаются новые технологии".

"Я думаю, что такой офис будет чрезвычайно интересным", - спрогнозировал дипломат.

Напомним, Беньямин Нетаньяху, который совершил двухдневный визит в Украину, пригласил президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время посетить "столицу Иерусалим".

Нетаньяху заявил, что его визит в Киев "приносит ... представительство Украины в Иерусалиме".

Напомним, в мае 2018 года США перенесли свое израильское посольство из Тель-Авива в Иерусалим несмотря на громкую критику подавляющего большинства стран.

Израиль захватил восточную часть Иерусалима во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.