Україна планує відкрити в Єрусалимі офіс інновацій, а не диппредставництво

Україна планує відкрити в Єрусалимі офіс із впровадження інновацій, а про перенесення туди з Тель-Авіва українського посольства чи консульства не йдеться.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні йдеться не йде про перенесення посольства чи консульства (до Єрусалима). Йшлося - це була спільна ідея і президента України, і прем'єр-міністра Ізраїлю - про можливість відкриття інноваційних офісів у Єрусалимі і Києві, які будуть опікуватися розвитком технологічної співпраці", - сказав Надоленко.

Він зазначив, що Україні дуже важливо підтримувати тісний інноваційний зв'язок з Ізраїлем, тому що це "стартап-нація", де "постійно зароджуються нові технології".

"Я думаю, що такий офіс буде надзвичайно цікавим", - спрогнозував дипломат.

Нагадаємо, Беньямін Нетаньягу, який здійснив дводенний візит в Україну, запросив президента України Володимира Зеленського найближчим часом відвідати "столицю Єрусалим".

Нетаньягу заявив, що його візит до Києва "приносить ... представництво України в Єрусалимі".

Нагадаємо, у травні 2018 року США перенесли своє ізраїльське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима попри гучну критику переважної більшості країн.

Ізраїль захопив східну частину Єрусалима під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.