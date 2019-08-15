Экспорт вина из Грузии в Россию в июле упал почти на 30%

По данным Национального агентства вина Грузии, экспорт вина в Россию в июле этого года сократился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а по сравнению с июнем 2019 - на 18%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский "Первый канал".

Сокращение экспорта грузинского вина в РФ в агентстве объясняют политическими событиями лета 2019 года.

Вместе с тем отмечают, что сокращение реализации этого продукта в России повлияет на закупку винограда, и виноделы, вероятно, закупят меньше материалов, поскольку могут возникнуть проблемы с реализацией.

Как заявил председатель национального агентства вина Леван Мехузла, на это, в частности, повлияло решение Госдумы России о возможном наложении санкций на импорт грузинского вина и соответствующие негативные ожидания.

По информации Национального агентства вина, в мае из Грузии в Россию экспортировали 4522250 бутылок вина, в июне - 4209866, а в июле экспорт сократился до 3550264 бутылок, что на 27% меньше, чем в июле прошлого года, на 28% меньше, чем в мае 2019 и на 18% меньше показателя июня 2019 года.

После июньских протестов в Тбилиси власти РФ, ссылаясь на необходимость защиты российских туристов, с 8 июля запретили прямые полеты в Грузию. Российским туроператорам запретили продажу путевок, а правительству поручили эвакуировать россиян на родину.

После того как грузинский телеведущий Гиоргий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля, Государственная дума РФ на пленарном заседании 9 июля принял постановление "О возможных дополнительные экономические меры в связи с антироссийскими провокациями в Грузии".

Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".

В конце июля курс достиг угрожающего показателя на фоне шоков, связанных с туризмом и негативными ожиданиями.