Канарские острова заявили об успехе в борьбе с беспрецедентными пожарами

Власть на Канарских островах сообщила о прогрессе в борьбе с пожарами, которые стали крупнейшими в Испании в этом году.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Чиновники отметили, что снижение температуры и ослабление ветров помогают пожарным добиться прогресса в установлении контроля над пожарами.

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В связи с этим чуть меньше половины ранее эвакуированных 10 тысяч человек могут вернуться домой. В среду экстренная служба Канарских островов сообщила, что в свои дома могут вернуться 4500 эвакуированных.

Испанское национальное телевидение выразило надежду, что еще 6000 человек смогут вернуться домой позже в среду.

Пожар уничтожил 12 тысяч гектаров на западных склонах острова Гран-Канария, популярного среди туристов. Информации о пострадавших до сих пор не было.

В правительстве Испании надеются, что пожар может быть полностью ликвидирован в течение 48 часов.