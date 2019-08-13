МИД предостерегает украинцев из-за лесных пожаров на Канарах

В МИД Украины предупредили украинцев в связи с лесными пожарами на Канарских островах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В связи с мощными лесными пожарами в горной местности острова Гран-Канария и эвакуацией местного населения в охваченных стихийных бедствием районах, консульство Украины в Малаге рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от посещения горных и лесных зон указанного острова, в частности в муниципалитетах Артенара, Гальдар и Техеда", - говорится в сообщении департамента консульской службы МИД в Facebook.

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Лица, находящиеся на острове Гран-Канария, просят проявлять повышенную бдительность и осторожность, и отслеживать сообщения местных служб по развитию ситуации.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам рекомендуют незамедлительно обращаться в консульство Украины в Малаге.

Как сообщалось, на острове Гран-Канария, третьем по величине среди Канарских островов, с субботы не утихают лесные пожары.

Около тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома в качестве меры пресечения.

МИД также предупредил украинцев в связи с угрозой пожаров и жарой в Греции.