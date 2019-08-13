МИД предостерегает украинцев из-за лесных пожаров на Канарах
В МИД Украины предупредили украинцев в связи с лесными пожарами на Канарских островах.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"В связи с мощными лесными пожарами в горной местности острова Гран-Канария и эвакуацией местного населения в охваченных стихийных бедствием районах, консульство Украины в Малаге рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от посещения горных и лесных зон указанного острова, в частности в муниципалитетах Артенара, Гальдар и Техеда", - говорится в сообщении департамента консульской службы МИД в Facebook.
Лица, находящиеся на острове Гран-Канария, просят проявлять повышенную бдительность и осторожность, и отслеживать сообщения местных служб по развитию ситуации.
В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам рекомендуют незамедлительно обращаться в консульство Украины в Малаге.
Как сообщалось, на острове Гран-Канария, третьем по величине среди Канарских островов, с субботы не утихают лесные пожары.
Около тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома в качестве меры пресечения.
МИД также предупредил украинцев в связи с угрозой пожаров и жарой в Греции.