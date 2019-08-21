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Канарські острови заявили про успіх у боротьбі з безпрецедентними пожежами

Середа, 21 серпня 2019, 14:53

Влада на Канарських островах повідомила про прогрес у боротьбі з пожежами, які стали найбільшими в Іспанії у цьому році.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Чиновники зазначили, що зниження температури та послаблення вітрів допомагають пожежникам домогтися прогресу у встановленні контролю над пожежами.

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У зв’язку з цим трохи менше половини з раніше евакуйованих 10 тисяч осіб можуть повернутися додому. У середу екстрена служба Канарських островів повідомила,  до своїх домівок можуть повернутися 4500 евакуйованих.

Іспанське національне телебачення висловило сподівання, що ще 6 тисяч осіб зможуть повернутися додому пізніше у середу.

Пожежа знищила 12 тисяч гектарів на західних схилах острова Гран-Канарія, популярного серед туристів. Інформації про постраждалих до тепер не було.

В уряді Іспанії сподіваються, що пожежа може бути повністю ліквідована протягом 48 годин.

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