Посольство Украины в США просит лидеров G7 давить на РФ

Посольство Украины в США обратилось к лидерам стран Группы семи с призывом заставить РФ вернуться к конструктивному поведению.

Как пишет "Европейская правда", так посольство отреагировало на появление предположений о возможности возвращения Российской Федерации в G8.

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"Обращаем внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной попытки аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права. Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно отдаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов Группы семи", - заявило посольство в Facebook.

"Призываем лидеров стран-членов Группы семи не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", - обратились украинские дипломаты.

Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возврат России к группе стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Во время встречи Макрона и Путина в понедельник президент Франции заявил, что возвращение к формату G8 и "реанимация" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

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