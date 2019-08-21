"Семерка", что не станет "восьмеркой": почему идея вернуть Россию в G7 еще не является катастрофой

Президенты Трамп и Макрон договорились пригласить российского коллегу Владимира Путина на саммит G7, который состоится через год в США.

Эту идею лидеры государств, председательствующих в "семерке" в этом и следующем годах, обсудили по телефону, говорят дипломатические источники CNN. И хотя официальных подтверждений этой договоренности пока нет, опровергать ее тоже никто не спешит. Более того, Дональд Трамп в очередной раз подтвердил, что лично он поддержит идею возвращения России, если она появится в повестке дня.

Франко-американскую гипотетическую договоренность в Украине сразу перенесли на фронт внутренний – мол, при Порошенко такого не было; а значит, виновник перемен известен.

Но это предположение ошибочно.

Чтобы убедиться в этом, достаточно поднять новости годичной давности.

Прошлым летом в канадском Квебеке шли точно такие же переговоры между лидерами G7.

Точно так же о возвращении России говорив Трамп, и он также поднял эту тему прямо перед встречей "семерки". Тогда президента США поддержала Италия. Новоназначенный премьер Конте не только стал формальным инициатором дискуссии о восстановлении G8, но и возвращался к ней позже. При этом все остальные лидеры, включая Макрона, высказались категорически против, поэтому решение не было принято.

Еще раз: все это имело место "при Порошенко", да еще и в период, когда большинство западных лидеров еще верили в реалистичность его переизбрания на второй срок.

Потому что усталость от российско-украинского конфликта, который мешает Западу спокойно торговать, инвестировать и зарабатывать деньги для своих налогоплательщиков, существует и нарастает год от года безотносительно к имени президента Украины.

Кто-то может возразить, мол, раньше вопрос просто "поднимался", а теперь есть "договоренность" о том, что Россия вернется в элитный клуб, восстановит полноправное членство в нем.

Но это не так.

В неформальной "группе семи" (или "большой семерке") при принятии решений действует принцип консенсуса, единодушия. Достаточно голоса одного государства-члена G7, чтобы заблокировать любое решение. А такие голоса будут.

Германия уже высказалась против и напомнила, что Путина выгнали из G8 из-за аннексии Крыма – а значит, этот формат восстановится только в случае, если Крым вернется в Украину.

Даже если кто-то рассчитывает, что Меркель скоро уйдет с должности и Берлин станет более сговорчивым (что вовсе не факт) – то как можно представить, что "прощение" россиян поддержит Великобритания, совершенно не зависящая от российских энергоносителей? Или что на такое предательство интересов Украины пойдет правительство Канады, где украинская диаспора действительно имеет мощное влияние?

Все это станет возможным лишь при одном условии: если "прощение" РФ напрямую поддержит сама Украина.

А этого пока нет. В том числе этого не слышно от президента Зеленского.

Но на этом позитивная часть постепенно исчерпывается.

Обвинения и подозрения в том, что именно Банковая, или новая власть, или лично "Зе" виновны в возобновлении дискуссии мировых лидеров о "вовлечение России", однозначно ложны. Пока что. Однако это вовсе не означает, что проблем нет. Они вполне серьезны. А их вероятное развитие – откровенно беспокоит.

Да, о восстановлении G8 речь не идет, но изоляция Путина осталась в прошлом.

Это началось еще в прошлом году (опять же, при старой власти), и с тех пор нарастает. Только на этой неделе Путин провел две встречи с лидерами государств-членов ЕС: в понедельник он посетил Францию, а ​​в среду едет в Хельсинки. Глава МИД Германии Хайко Маас сейчас находится в Москве.

Да, Украина вряд ли способна остановить этот процесс. Но это не повод делать вид, будто мы его не замечаем!

Как минимум, Зеленский мог бы восстановить неписаный принцип, действовавший во времена Порошенко: ничего об Украине без Украины. Это не значит, что разговоров без нашего участия вообще не должно быть, но у Киева есть все основания быть информированным об их ходе и результатах. Почему же тогда мы не слышим сообщений о телефонных переговорах Макрона-Зеленского по итогам встречи Эммануэля и Владимира?

Об этом многие написали, но неплохо было бы повторить: где обращение Зеленского к странам "семерки" с сигналами о том, что прощение России недопустимо?

Потому что если Банковая избрала тактику молчания и публичной отстраненности, то это – неправильный выбор. Особенно – в эпоху коммуникации.

Украина должна демонстрировать, что нам не все равно. И еще не поздно это изменить.

Пока еще не поздно – пока наше молчание не начали воспринимать как знак согласия.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"