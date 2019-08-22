Зеленский озвучил условия возвращения РФ в G8

Президент Владимир Зеленский считает, что возвращение России в "Большую восьмерку" возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращение войны на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Как пишет "Европейская правда", об этом президент заявил в Facebook.

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"С марта 2014 года, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось. Украинский Крым оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны. Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - отметил Владимир Зеленский.

Он поблагодарил страны, которые "последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета".

Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возврат России к группе стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Во время встречи Макрона и Путина в понедельник президент Франции заявил, что возвращение к формату G8 и "реанимация" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

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