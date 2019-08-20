Франция: полиция задержала 5 человек за планирование теракта во время саммита G7

Французская полиция задержала четырех мужчин и одну женщину по подозрению в планировании теракта в отеле, где будут размещены жандармы, занятые в охране саммита "Группы семи" в Биаррице в ближайшие выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Мужчин и женщину в возрасте от 24 до 45 лет задержали в понедельник в департаменте Ланды.

Они были известны спецслужбам участием в анархо-автономистском движении. Внимание правоохранителей они привлекли обсуждением в соцсетях места размещения полиции во время саммита.

Во время дискуссий обсуждалась возможность "поджечь отель".

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Их обвиняют в преступном сговоре с целью совершить преступление и разрушить имущество.

Как сообщалось, Франция мобилизует 10 тысяч правоохранителей для обеспечения безопасности на саммите G7.