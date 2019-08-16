Франция выслала гражданина Германии перед саммитом G7

Власти Франции на фоне подготовки саммита лидеров стран "Большой семерки", который состоится на следующей неделе в Биаррице, выдворили немецкого гражданина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на G7.

Мужчину, который должен был освещать саммит для французской радиостанции, задержали на юге Франции на прошлой неделе. Это произошло на фоне усиления мер безопасности в преддверии саммита мировых лидеров, который начинается 24 августа.

Президент Франции Эммануэль Макрон четко дал понять, что меры безопасности будут беспрецедентными. Значительные части города перекроют после того, как протестующие заявили о намерении провести "контрсаммит" с участием тысяч демонстрантов.

Французские фермеры также пообещали "горячую осень" протестов против новых торговых соглашений Франции.

Демонстранты получили разрешение на создание лагеря "альтернативного саммита" в Уррюни, в 25 км к югу от Биаррица. Лагерь может вместить около 10 тысяч человек, но многие активисты заявили, что они также попытаются устроить акции протеста в запрещенных зонах Биаррица.

Министерство внутренних дел Франции не уточнил, почему задержало и выслало немца. Сам он обвинил министра внутренних дел в том, что глава МВД пытается держать неудобных людей подальше.

Он сказал, что сначала его задержание никак не объяснили, а потом сказали, что он был опознан как активист левого движения. Он также сказал, что полиция заподозрила его в преступлениях во время саммита G20 в Гамбурге 2017 года, хотя обвинение предъявлено не было, а расследование продолжается.