МЗС України засудило затримання громадян Грузії на окупаційній лінії

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує дії російського окупаційного режиму Цхінвалі щодо незаконного затримання громадян Грузії на окупаційній лінії поблизу сіл Ахалубані та Арцеві 17-18 серпня 2019 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр відомства.

"Відновлення процесу так званої "бордеризації" і затримання невинних громадян Грузії є безпрецедентно зухвалим порушенням та навмисним відвертим ігноруванням усіх принципів і норм міжнародного права з боку окупаційного режиму Цхінвалі, підконтрольного Російській Федерації. Розцінюємо такі дії російських окупаційних сил як намір з подальшої дестабілізації безпекової та гуманітарної ситуацій", - йдеться у заяві.

"Закликаємо Російську Федерацію та підконтрольні їй окупаційні сили звільнити незаконно затриманих громадян Грузії, прибрати штучно зведені розділові бар'єри на окупаційній лінії та неухильно дотримуватись міжнародного права", - додали у Києві.

Раніше грузинська робоча група "Коаліції за суверенні вибори", до якої належать експерти, дипломати і журналісти, заявила, що за добу 17-18 серпня ФСБ Росії викрала вісьмох громадян Грузії, а також відновила повзучу анексію грузинських територій в селі Гугутіанткарі на "кордоні" Грузії з окупованими Росією територіями.

Російські військові 17 серпня незаконно затримали сімох громадян Грузії, жителів села Ахалубані, які прямували до церкви святого Георгія, розташовану на лінії окупації. 18 серпня біля окупованого села Арцеві незаконно був затриманий ще один громадянин Грузії.

Пізніше представники окупаційного режиму передали грузинській стороні автомобілі викрадених громадян Грузії.

7 серпня люди у військовій формі почали встановлювати паркан з колючим дротом з боку самопроголошеної Південної Осетії і робили це включно до 15 серпня.

16 серпня в Гугутіанткарі прибули кілька послів, понад 20 представників акредитованих в Грузії дипломатичних місій та керівництво країни.

Унаслідок встановлення нового паркану на лінії розмежування у грузинському селі Гугутіанткарі, на території, контрольованій самопроголошеною Південною Осетією, опинилися земельні ділянки з розташованими на них будинками двох місцевих сімей.