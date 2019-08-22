В Барселоне зафиксировали резкий всплеск уличных ограблений

Чиновники полиции Испании утверждают, что количество случаев разбойных ограблений с запугиванием или насилием резко возросла в Барселоне, одном из самых привлекательных направлений летнего отдыха в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Каталонские правоохранители говорят, что с начала года нападения или уличные ограбления с угрозами расправы, выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в популярном средиземноморском городе, привлекающем почти 16 млн посетителей в год.

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Эти нападения, часто направленные на туристов, иногда совершаются на иностранных чиновников.

На этой неделе в Барселоне группа молодых парней устроила ограбление с применением насилия в отношении посла Афганистана в Испании.

Также в этом месяце в агента ФБР в отпуске украли часы в центре Барселоны.