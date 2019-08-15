Барселона объявила о резком сокращении рикш: мы не Мумбаи

Городской совет Барселоны объявил о резком сокращении количества рикш, распространившихся на улицах города в последние годы.

Как сообщает "Европейская правда", об пишет The Guardian.

Согласно подсчетам, в настоящее время около 2000 преимущественно нелицензированных водителей ведут свой бизнес с рикшами в Барселоне.

"Барселона - это не Мумбаи", - заявил Джауме Колбони, заместитель городского главы. "У нас есть велодорожки, которые предназначены для велосипедов, тротуары для пешеходов, и мы стремимся к уважительной и качественной модели туризма".

Роза Аларкон, городской советник по вопросам мобильности, жаловалась, что рикши "никак не способствуют мобильности граждан, поскольку они прежде всего ориентированы на туризм".

Однако вне туристического сезона рикши часто ищут клиентов у ночных клубов, концертных залов и стадионов после футбольных матчей.

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В июле полиция конфисковала 122 рикши, и городской совет предлагает политику "нулевой толерантности" за нарушения ими дорожного движения, пытаясь взять бизнес под контроль. Лишь около 500 рикш зарегистрировано в органах власти.

Технически рикши могут, как велосипедисты, использовать велосипедные дорожки и широкие тротуары, но город хочет, чтобы их охватывал отдельный подзаконный акт.

Теоретически они запрещены на узких улицах старого города с мая по октябрь, но это ограничение, как и многие другие, открыто нарушается.

"Мы - часть туристической отрасли, а не водители такси", - говорит Сезар Гестор, пресс-секретарь рикш.

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Он не согласен с цифрой в 2000 рикш, утверждая, что она ближе к 1000, только половина из которых получили лицензию.

"Мы готовы сесть, поговорить и найти способ регулирования бизнеса", - сказал он. "Конечно, мы не можем продолжать таким образом. У нас не может быть европейского города, где рикши запрещены. Мы ничего незаконного не делаем", - добавил Гестор.