У Барселоні пограбували посла Афганістану в Іспанії

У Барселоні група молодиків вчинила пограбування з застосуванням насильства щодо посла Афганістану в Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Periodico.

Група молодих людей оточила дипломата близько 21.40 у центрі міста на вулиці Лаетана.

Нападники повалили посла на землю і вкрали його годинник Bulgary вартістю 17 тисяч євро.

В результаті нападу дипломат зазнав поранення у ногу.

Поліція розшукує нападників.

Повідомляється, що це не перший напад на працівника іноземної дипломатичної установи у Барселоні.

У липні у високопоставленої представниці президентської комісії в міністерстві культури Південної Кореї на одній з вулиць Барселони грабіжник на мотоциклі намагався вирвати сумку. В результаті жінка впала, сильно вдарилася головою і загинула.