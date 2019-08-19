У Барселоні пограбували посла Афганістану в Іспанії
У Барселоні група молодиків вчинила пограбування з застосуванням насильства щодо посла Афганістану в Іспанії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Periodico.
Група молодих людей оточила дипломата близько 21.40 у центрі міста на вулиці Лаетана.
Нападники повалили посла на землю і вкрали його годинник Bulgary вартістю 17 тисяч євро.
В результаті нападу дипломат зазнав поранення у ногу.
Поліція розшукує нападників.
Повідомляється, що це не перший напад на працівника іноземної дипломатичної установи у Барселоні.
У липні у високопоставленої представниці президентської комісії в міністерстві культури Південної Кореї на одній з вулиць Барселони грабіжник на мотоциклі намагався вирвати сумку. В результаті жінка впала, сильно вдарилася головою і загинула.