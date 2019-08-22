У Барселоні зафіксували різкий сплеск вуличних пограбувань

Чиновники поліції Іспанії стверджують, що кількість випадків розбійних пограбувань із залякуванням або насильством різко зросла в Барселоні, одному з найпривабливіших напрямків літнього відпочинку в Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Каталонські правоохоронці кажуть, що від початку року напади або вуличні пограбування з погрозами розправи, зросли на 30% порівняно з аналогічним періодом 2018 року у популярному середземноморському місті, що притягує майже 16 мільйонів відвідувачів на рік.

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Ці напади, часто спрямовані на туристів, іноді скоюють на іноземних чиновників.

Цього тижня у Барселоні група молодиків вчинила пограбування з застосуванням насильства щодо посла Афганістану в Іспанії.

Також цього місяця в агента ФБР у відпустці вкрали годинник у центрі Барселони.