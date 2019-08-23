Политический кризис в Италии: президент дал партиям больше времени

Президент Италии Серджо Маттарелла даст политическим группам еще пять дней, чтобы они попытались найти выход из нынешнего политического кризиса после распада правительства.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом он заявил в четверг вечером.

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Ситуация "требует скорейшего решения, чтобы уложиться в установленные сроки", заявил Маттарелла в четверг.

Маттарелла провел день в консультациях с лидерами политических партий, чтобы попытаться найти выход из нынешнего кризиса, который начался, когда две недели назад лидер партии "Лига" Маттео Сальвини отказался от коалиции с "Движением 5 звезд", а на днях в отставку ушел премьер-министр Джузеппе Конте.

Президент должен принять решение о следующих шагах - назначение досрочных выборов или формирования нового правительства - на основе альтернативного большинства в парламенте. В четверг Маттарелла не сумевший найти решение потому пригласил партии второй раунд консультаций в следующий вторник.

Он добавил, что нынешняя ситуация требует сильного политического большинства, и если его не найдут в парламенте, он назначит новые выборы.

Ранее левоцентристская Демократическая партия дала своему лидеру Николе Дзингаретти мандат на изучение возможности формирования нового правительства. Члены "Движения 5 звезд" тоже предоставили партийным лидерам мандат на переговоры с Демократической партией. Однако пока нет уверенности, что партии договорятся.

В последнее время между партиями "Лига" и "Движением 5 звезд" возникали постоянные споры, которые вылились в политический кризис и желание Сальвини спровоцировать досрочные выборы, чтобы самому возглавить правительство.

Сальвини думал, что демократы никогда не пойдут на создание коалиции с "5 звездами", с которыми у них традиционно были плохие отношения.