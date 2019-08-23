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Політична криза в Італії: президент дав партіям більше часу

П'ятниця, 23 серпня 2019, 09:57

Президент Італії Серджо Маттарелла дасть політичним групам ще п'ять днів, щоб вони спробували знайти вихід з нинішньої політичної кризи після розпаду уряду.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це він заявив у четвер ввечері.

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Ситуація "вимагає якнайшвидшого вирішення, щоб укластися у встановлений термін", заявив Маттарелла в четвер.

Маттарелла провів день, проводячи консультації з лідерами політичних партій, щоб спробувати знайти вихід з нинішньої кризи, яка почалася, коли два тижні тому лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні відмовився від коаліції з "Рухом 5 зірок", а днями у відставку пішов прем'єр-міністр Джузеппе Конте.

Президент повинен ухвалити рішення про наступні кроки – призначення дострокових виборів або формування нового уряду — на основі альтернативної більшості в парламенті. У четвер Маттарелла не зумів знайти рішення тому запросив партії другий раунд консультацій в наступний вівторок.

Він додав, що нинішня ситуація вимагає сильного політичного більшості, і якщо його не знайдуть в парламенті, він призначить нові вибори.

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Раніше лівоцентристська Демократична партія надала своєму лідерові Ніколі Дзінгаретті мандат на вивчення можливості формування нового уряду. Члени "Руху 5 зірок" теж надали партійним лідерам мандат на переговори з Демократичною партією. Однак наразі немає певності, що партії домовляться.

Останнім часом між партіями "Ліга" та "Рухом 5 зірок" виникали постійній суперечки, які вилились у політичну кризу та бажання Сальвіні спровокувати дострокові вибори, щоб самому очолити уряд.

Сальвіні думав, що демократи ніколи не підуть на створення коаліції з "5 зірками", з якими у них традиційно були погані відносини.

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