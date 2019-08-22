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Макрон: урок Италии показал пагубность союза с ультраправыми

Четверг, 22 августа 2019, 15:04

Президент Франции Эммануэль Макрон, у которого были напряженные отношения с итальянскими вице-премьерами Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, заявил в среду, что Италия заслуживает лидеров, способных выполнять поставленные задачи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters.

"Итальянский урок заключается в том, что когда речь идет о союзе с ультраправыми, в конце концов, это всегда выигрыш для ультраправых", - сказал Макрон журналистам в Париже.

"Кто в большем проигрыше от последних событий? Ди Майо", - добавил он. На вопрос, проиграл ли лидер ультраправой "Лиги" Сальвини, Макрон ответил: "Возможно, я надеюсь".

Премьер Италии Джузеппе Конте подал в отставку на днях после того, как Сальвини решил спровоцировать досрочные выборы, чтобы самому возглавить правительство. Он, похоже, просчитался, думая, что демократы никогда не пойдут на создание коалиции с движением "5 звезд", с которыми у них традиционно были плохие отношения.

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Франция в феврале отозвала своего посла в Риме из-за "безосновательных и беспрецедентных атаки Италии со времен войны", а также "скандальные заявления" итальянского руководства. Это произошло после того, как вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо встретился во Франции с представителями протестного движения "желтых жилетов".

В конце января французское Министерство иностранных дел вызвало посла Италии после того, как Ди Майо обвинил Париж в создании бедности в Африке и массовой миграции в Европу.

Еще один вице-премьер Сальвини поддержал Ди Майо и отметил, что Франция не заинтересована в стабилизации ситуации в Ливии из-за своих интересов в энергетике. Он назвал Макрона "ужасным президентом" и отметил, что "дело не во французском народе".

Сальвини также описал президента Франции как "вежливого молодого человека, который пьет слишком много шампанского". Лидер Франции говорил, что он является открытым противником Сальвини.

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