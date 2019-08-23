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Ryanair закроет четыре базы в Испании с 2020 года - профсоюз

Пятница, 23 августа 2019, 19:45

Авиакомпания Ryanair решила закрыть свои испанские базы в Лас-Пальмасе, Тенерифе-Южном, Лансароте и Жироне с января, ставя под опасность рабочие места более 500 пилотов и членов экипажей.

Об этом заявил профсоюз пилотов USO, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В прошлом году Ryanair сообщила, что планирует сократить свое присутствие в аэропортах из-за задержек в доставке Boeing 737 MAX, из-за чего в компании оказалось на 900 пилотов и членов экипажей больше, чем нужно.

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Ryanair электронным письмом USO подтвердил закрытие, а также объявил об открытии процесса коллективного увольнения, говорится в сообщении профсоюза.

По данным профсоюза, 512 работников могут пострадать от решения по четырем аэропортам, три из которых расположены на испанских Канарских островах.

Профсоюзы, представляющие испанские экипажи Ryanair, ранее заявили, что их планы на 10 дней забастовки в сентябре в связи с решением остаются в силе.

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